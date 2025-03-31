Мэр Челябинска потребовал активнее ремонтировать дороги в городе

На прошлой неделе ямочный ремонт был проведён на 1238 квадратных метрах, что в два раза больше, чем за позапрошлую неделю, — доложил на совещании вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев. — На этой неделе с открытием асфальтобетонных заводов планируем ремонт осуществлять уже картами.