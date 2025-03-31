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Мэр Челябинска потребовал активнее ремонтировать дороги в городе

Глава Челябинска Алексей Лошкин потребовал активнее ремонтировать дороги в городе, состояние которых ухудшилось с приходом весны. Такую задачу он поставил на аппаратном совещании в мэрии, прошедшем в понедельник, 31 марта.

Источник: Pchela.News

На прошлой неделе ямочный ремонт был проведён на 1238 квадратных метрах, что в два раза больше, чем за позапрошлую неделю, — доложил на совещании вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев. — На этой неделе с открытием асфальтобетонных заводов планируем ремонт осуществлять уже картами.

Алексей Лошкин отметил, что от жителей города поступает огромное количество жалоб на плохие дороги.

Временный асфальт — слишком временный. На крупных перекрёстках заплатки не держатся, хватает их на один день, — сказал градоначальник. — Давайте оперативно, если асфальт начали изготавливать, берите и исправляйте ситуацию.

Также мэр поручил Дмитрию Агееву усилить взаимодействие с подрядчиками и оперативно ставить им задачи по ремонту дорог.