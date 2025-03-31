В новосибирских магазинах сети «Светофор» выявлены просрочка и фальсификат

В ходе 13 проверок в магазинах Новосибирской области было найдено более 240 кг продукции без необходимой маркировки и 6,8 кг просроченных товаров. В магазинах в Томской области было изъято 355 кг некачественной продукции, а в Кузбассе — 54,9 кг. Кроме того, в 26 из 40 взятых проб были выявлены признаки фальсификата, согласно данным ФГБУ «ВНИИЗЖ».