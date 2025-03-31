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В новосибирских магазинах сети «Светофор» выявлены просрочка и фальсификат

В результате внеплановых проверок, проведённых в 25 розничных магазинах сети «Светофор» и еще одного сетевого магазина в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, были обнаружены серьёзные нарушения ветеринарного законодательства.

Источник: РИА "Новости"

В результате внеплановых проверок, проведённых в 25 розничных магазинах сетей «Светофор» и еще одного сетевого магазина в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, были обнаружены серьёзные нарушения ветеринарного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Сибирского управления Россельхознадзора.

В ходе 13 проверок в магазинах Новосибирской области было найдено более 240 кг продукции без необходимой маркировки и 6,8 кг просроченных товаров. В магазинах в Томской области было изъято 355 кг некачественной продукции, а в Кузбассе — 54,9 кг. Кроме того, в 26 из 40 взятых проб были выявлены признаки фальсификата, согласно данным ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По итогам проверок из оборота было изъято более 658 кг продукции животного происхождения. В отношении нарушителей возбуждено 19 административных дел, по 12 из которых уже назначены штрафы.