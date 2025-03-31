Глава омского Минэнерго рассказал о завершении отопительного сезона в 2025 году

Погода в Омской области по-настоящему весенняя, и мне уже поступают сообщения о сроках завершения отопительного сезона.
Напоминаю: решение об окончании отопительного периода устанавливают органы местного самоуправления самостоятельно, исходя из погодных условий.
Отопительный период завершится, когда среднесуточная температура воздуха стабильно превысит 8 градусов Цельсия и долгосрочный прогноз окажется благоприятным, — сообщил Владимир Шрейдер в своем телеграм-канале.
Напомним, в 2024 году отопление в городе начали отключать 13 мая. По информации «СуперОмска», отключение отопления в городе в ближайшее время не планируется из-за отрицательных температур ночью.