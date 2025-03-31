График чартеров из Беларуси в Турцию определен на весь летний сезон 2025

В Беларуси опубликовали график чартеров на турецкие курорты на весь летний сезон 2025, сообщает Республиканский союз туристических организаций.
Так, с 18 апреля из Беларуси начнуи летать чартеры на курорты Турции, которые находятся на Анталийском и Эгейском побережьях. Один из консолидаторов чартеров в Турцию — туроператор «АэроБелСервис».
Вылеты в Анталью планируются из: Минска (с 18 апреля по 21 ноября), Гомеля (с 11 мая по 15 октября), Бреста (с 12 мая по 16 октября), Могилева (с 18 мая по 12 октября).
На Эгейское побережье из Минска вылеты планируются в: Бодрум (с 29 мая по 13 октября) и Измир (с 26 мая по 9 октября).
При этом туроператоры отмечают, что уже большое количество туров забронированы.
Еще назван топ белорусских товаров для экспорта в Россию: «Молочка и мясо, автомобили, телевизоры и мониторы».
И еще белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 в большие выходные.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется апрель 2025 года в Беларуси: «Настоящая весна наступает».