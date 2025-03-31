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Волгоградцев предупредили о скоплении полицейских и возможных ограничениях

В Орловском сельском поселении Городищенского района Волгоградской области сегодня, 31 марта, пройдут учения с участием сотрудников полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Местных жителей призвали не пугаться скопления полиции.

— 31 марта ГУ МВД России по Волгоградской области на территории Орловского сельского поселения проводит плановые тактико-специальные учения, — сообщили в пресс-службе Главка. — Целью проводимых мероприятий является практическая отработка действий сотрудников правоохранительных органов при различных ситуациях.

Во время учений возможны временные ограничения передвижения, связанные с отработкой задач учения.

Жителей также призывают не поддаваться ложным слухам, домыслам, которые могут распространяться в Сети.