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Ощутимое землетрясение произошло на границе Казахстана и Кыргызстана

В Кыргызстане, недалеко от границы Казахстана, 31 марта 2025 года произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Источник: wikimedia

Согласно данным на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), зарегистрированы подземные толчки в 12:25 (по времени Астаны) в 185 км от Алматы и в 51 км от Бишкека (Кыргызстан).

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана. По предварительным данным, магнитуда составила 4,3.

В населенных пунктах страны интенсивность землетрясения составила: в селе Карагай-Булак — 3,5 балла, в городе Бишкеке — 2,5 балла.

По уточненным данным казахстанского Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, очаг землетрясения располагался в 178 км. на юго-запад от Алматы. На территории Казахстана подземные толчки не ощущались.