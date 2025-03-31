Ощутимое землетрясение произошло на границе Казахстана и Кыргызстана

Согласно данным на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), зарегистрированы подземные толчки в 12:25 (по времени Астаны) в 185 км от Алматы и в 51 км от Бишкека (Кыргызстан).
По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана. По предварительным данным, магнитуда составила 4,3.
В населенных пунктах страны интенсивность землетрясения составила: в селе Карагай-Булак — 3,5 балла, в городе Бишкеке — 2,5 балла.
По уточненным данным казахстанского Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, очаг землетрясения располагался в 178 км. на юго-запад от Алматы. На территории Казахстана подземные толчки не ощущались.