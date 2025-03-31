«Формирование команды продолжается». Лукашенко проводит кадровый день в понедельник 31 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день в понедельник, 31 марта, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Отмечается, что новая рабочая неделя белорусского лидера начнется с еще одного кадрового дня.
— Формирование команды продолжается, — подчеркнул телеграм-канал «Пул Первого».
Также уточнили, что ожидается согласование знаковых кадров.
— Кадров на рассмотрении сегодня немного… зато какие! — проанонсировал телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, ранее президент назначил премьер-министра и главу Нацбанка. И, например, Александр Лукашенко проводил кадровый день в четверг, 27 марта: «Известные фамилии, интересные рокировки».
Еще глава Беларуси обратился к лидерам Катара, ОАЭ, Омана, Пакистана и Саудовской Аравии в Ураз-байрам.
Ранее белорусский лидер обратился к мусульманам, поздравив с праздником Ураза-байрам.