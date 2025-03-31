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«Формирование команды продолжается». Лукашенко проводит кадровый день в понедельник 31 марта

Лукашенко проводит кадровый день в понедельник 31 марта, формируя команду.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день в понедельник, 31 марта, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Отмечается, что новая рабочая неделя белорусского лидера начнется с еще одного кадрового дня.

— Формирование команды продолжается, — подчеркнул телеграм-канал «Пул Первого».

Также уточнили, что ожидается согласование знаковых кадров.

— Кадров на рассмотрении сегодня немного… зато какие! — проанонсировал телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, ранее президент назначил премьер-министра и главу Нацбанка. И, например, Александр Лукашенко проводил кадровый день в четверг, 27 марта: «Известные фамилии, интересные рокировки».

Еще глава Беларуси обратился к лидерам Катара, ОАЭ, Омана, Пакистана и Саудовской Аравии в Ураз-байрам.

Ранее белорусский лидер обратился к мусульманам, поздравив с праздником Ураза-байрам.