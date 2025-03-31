Мэр попросил красноярцев не жечь сухую траву

«Наступившая неделя будет теплой и ветреной. Многие горожане, проживающие в частном секторе, наводят порядок на подворье. Прошу вас! Не жгите сухую траву, не оставляйте мусор! Соблюдение простых правил обращения с огнем может оградить от многих последствий — это ответственность каждого. От того, насколько мы бдительны в таких вопросах, зависит наша с вами общая безопасность».