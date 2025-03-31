Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр попросил красноярцев не жечь сухую траву

За прошедшие выходные в трех районах Красноярска горела сухая трава.

Источник: Соцсети

К счастью, пожарные смогли быстро потушить огонь и не дали ему распространиться на жилые постройки. Об этом сообщил глава города Владислав Логинов.

Во избежание подобных происшествий в будущем, он призвал жителей учитывать погодные условия и не пренебрегать мерами безопасности:

«Наступившая неделя будет теплой и ветреной. Многие горожане, проживающие в частном секторе, наводят порядок на подворье. Прошу вас! Не жгите сухую траву, не оставляйте мусор! Соблюдение простых правил обращения с огнем может оградить от многих последствий — это ответственность каждого. От того, насколько мы бдительны в таких вопросах, зависит наша с вами общая безопасность».

Мэр также напомнил, что в Красноярске с середины марта проводится пожарно-профилактическая работа: патрулируются территории, идет окоска опасных участков и обустраиваются минерализованные полосы. Ежедневно этим занимаются почти 50 специалистов.

Напомним, номер вызова экстренных служб — 112, пожарно-спасательной — 101.