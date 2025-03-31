Мэр попросил красноярцев не жечь сухую траву

К счастью, пожарные смогли быстро потушить огонь и не дали ему распространиться на жилые постройки. Об этом сообщил глава города Владислав Логинов.
Во избежание подобных происшествий в будущем, он призвал жителей учитывать погодные условия и не пренебрегать мерами безопасности:
«Наступившая неделя будет теплой и ветреной. Многие горожане, проживающие в частном секторе, наводят порядок на подворье. Прошу вас! Не жгите сухую траву, не оставляйте мусор! Соблюдение простых правил обращения с огнем может оградить от многих последствий — это ответственность каждого. От того, насколько мы бдительны в таких вопросах, зависит наша с вами общая безопасность».
Мэр также напомнил, что в Красноярске с середины марта проводится пожарно-профилактическая работа: патрулируются территории, идет окоска опасных участков и обустраиваются минерализованные полосы. Ежедневно этим занимаются почти 50 специалистов.
Напомним, номер вызова экстренных служб — 112, пожарно-спасательной — 101.