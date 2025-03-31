Велопутешественник из Узбекистана стал первым обладателем медали «70 лет Байконуру»

Стартовав в начале марта из Ташкента, Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде в Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С собой он везет копию Знамени Победы и флаг Узбекистана. При пересечении границы с Казахстаном ему вручили флаг Казахстана, а при въезде на территорию России — передадут российский флаг.