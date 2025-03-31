Велопутешественник из Узбекистана стал первым обладателем медали «70 лет Байконуру»

Хурсанд Шеров совершает велопробег «Ташкент-Москва» в честь 80-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Цель путешественника — преодолеть 3 800 километров, посетить знаковые исторические места и передать памятные знамена и сувениры для ветеранов, которые примут участие в торжествах 9 мая в столице России.
Стартовав в начале марта из Ташкента, Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде в Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С собой он везет копию Знамени Победы и флаг Узбекистана. При пересечении границы с Казахстаном ему вручили флаг Казахстана, а при въезде на территорию России — передадут российский флаг.
В ходе пробега
Награду узбекистанцу вручил глава городской администрации Константин Бусыгин. Таким образом отметили патриотизм Шерова, его большой личный вклад в пропаганду подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и приверженность идеалам единства и дружбы народов.