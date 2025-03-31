Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велопутешественник из Узбекистана стал первым обладателем медали «70 лет Байконуру»

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Оперный певец из Узбекистана, велосипедист и ветеран спорта Хурсанд Шеров стал первым, кого наградили памятной медалью «70 лет Байконуру», сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Официальный сайт администрации города Байконур

Хурсанд Шеров совершает велопробег «Ташкент-Москва» в честь 80-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Цель путешественника — преодолеть 3 800 километров, посетить знаковые исторические места и передать памятные знамена и сувениры для ветеранов, которые примут участие в торжествах 9 мая в столице России.

Стартовав в начале марта из Ташкента, Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде в Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С собой он везет копию Знамени Победы и флаг Узбекистана. При пересечении границы с Казахстаном ему вручили флаг Казахстана, а при въезде на территорию России — передадут российский флаг.

рассказали в администрации Байконура

В ходе пробега 27—28 марта он находился Байконуре.

Награду узбекистанцу вручил глава городской администрации Константин Бусыгин. Таким образом отметили патриотизм Шерова, его большой личный вклад в пропаганду подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и приверженность идеалам единства и дружбы народов.