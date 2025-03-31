Некоторые красноярцы могут лишиться пенсии: названы основные причины

Некоторые красноярцы рискуют остаться без пенсионных выплат, и на это есть несколько оснований. В интервью агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о возможных причинах прекращения выплат страховой пенсии.
Во-первых, если пенсионер не получает свою пенсию в течение полугода, доставляемую почтальоном на дом, или переезжает в другую страну, с которой у России заключено соглашение о выплатах, это может стать основанием для прекращения выплат.
Кроме того, иностранные граждане или лица без гражданства могут потерять право на получение пенсии в случае истечения срока их проживания в России. Также россияне, получающие пенсию по инвалидности, могут остаться без выплат, если не прошли переосвидетельствование. Пенсия по потере кормильца прекращается, когда ребенок достигает совершеннолетия и при отсутствии документов, подтверждающих его обучение на очной форме.
Ранее красноярцам рассказали, кто претендует на пенсию в 100 тысяч рублей.