Некоторые красноярцы могут лишиться пенсии: названы основные причины

Кроме того, иностранные граждане или лица без гражданства могут потерять право на получение пенсии в случае истечения срока их проживания в России. Также россияне, получающие пенсию по инвалидности, могут остаться без выплат, если не прошли переосвидетельствование. Пенсия по потере кормильца прекращается, когда ребенок достигает совершеннолетия и при отсутствии документов, подтверждающих его обучение на очной форме.