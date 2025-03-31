Гендиректор «Пари НН» опроверг слухи об увольнении Гончаренко

Поводом для его реакции стали публикации в новостных пабликах, появившиеся в выходные. В них утверждалось, что белорусский специалист покинет клуб «в ближайшее время».
В качестве причины назывались якобы неудовлетворительные результаты команды и разочарование со стороны руководства. Также сообщалось, что менеджмент клуба считает приглашение Гончаренко ошибкой. При этом источники этих заявлений указаны не были. Мелик-Гусейнов отверг эти слухи в личном телеграм-канале: «Это вранье. Fake. Не ведитесь на вбросы».
Напомним, что Гончаренко возглавил «Пари НН» в октябре 2024 года. Контракт с белорусом был заключен на два года.