Гендиректор «Пари НН» опроверг слухи об увольнении Гончаренко

В качестве причины назывались якобы неудовлетворительные результаты команды и разочарование со стороны руководства. Также сообщалось, что менеджмент клуба считает приглашение Гончаренко ошибкой. При этом источники этих заявлений указаны не были. Мелик-Гусейнов отверг эти слухи в личном телеграм-канале: «Это вранье. Fake. Не ведитесь на вбросы».