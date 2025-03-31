Работоспособность мемристоров проверят в условиях космической радиации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 марта. /ТАСС/. Модуль на основе мемристоров — микроэлектронных элементов, способных повысить быстродействие и надежность бортовых вычислителей космических кораблей, — установят на платформе спутника «Лобачевский». На исследовательском космическом аппарате ученые протестируют устойчивость этих элементов к космическому излучению, стабильность управления модулем с Земли, качество обработки данных и передачи сигнала, сообщили ТАСС в пресс-службе нижегородского университета Лобачевского (ННГУ).
«Мемристоры открывают путь к воплощению в космических аппаратах невозможных ранее концепций вычислений — на основе мемристоров можно создавать автономные нейроморфные устройства для регистрации и обработки информации без участия оператора или управляющего алгоритма на Земле. Например, для систем компьютерного зрения это выход на новый уровень», — рассказал старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории стохастических мультистабильных систем Научно-образовательного центра (НОЦ) «Физика твердотельных наноструктур» ННГУ Сергей Щаников.
Специальное программное обеспечение, разрабатываемое в университете, позволит интегрировать мемристивные устройства в любые бортовые вычислители, в том числе беспилотники. Устройства на борту спутника «Лобачевский» продемонстрируют возможности новых технологий микроэлектроники и ИТ-решений для космической отрасли.
Директор НОЦ «Физика твердотельных наноструктур» ННГУ Алексей Михайлов добавил, что нейроинтерфейсами на мемристорах можно будет управлять силой мысли. Это особенно важно там, где необходимо управление на расстоянии. Разработка импульсной нейросети для решения задач управления в атомной отрасли ведется параллельно с экспериментами на базе Саровского ядерного центра. Ключевой модуль обработки сигналов будет работать на мемристорах.
Запуск малого космического аппарата «Лобачевский» формата CubeSat 16U планируется летом 2025 года. Проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям.