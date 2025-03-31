Работоспособность мемристоров проверят в условиях космической радиации

Директор НОЦ «Физика твердотельных наноструктур» ННГУ Алексей Михайлов добавил, что нейроинтерфейсами на мемристорах можно будет управлять силой мысли. Это особенно важно там, где необходимо управление на расстоянии. Разработка импульсной нейросети для решения задач управления в атомной отрасли ведется параллельно с экспериментами на базе Саровского ядерного центра. Ключевой модуль обработки сигналов будет работать на мемристорах.