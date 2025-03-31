Татарстанские ветераны получат спецвыплаты к 80-летию Победы

В апреле вместе с регулярной пенсией герои Великой Отечественной войны получат дополнительные средства — от 10 до 80 тысяч рублей, в зависимости от статуса и заслуг.
Наиболее значительные выплаты в размере 80 тысяч рублей предназначены для непосредственных участников боевых действий, инвалидов войны, вдов погибших, а также для тех, кто пережил ужасы нацистских концлагерей в несовершеннолетнем возрасте. Отдельной строкой выделены защитники легендарных городов-героев — Ленинграда, Сталинграда и Севастополя. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма получат по 55 тысяч рублей.
«Все ветераны, независимо от места их нынешнего проживания, смогут получить эти средства без дополнительных обращений. Выплаты поступят автоматически вместе с апрельской пенсией», — подчеркнул управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.
Эта инициатива стала еще одним свидетельством внимания государства к тем, кто ценой неимоверных усилий приближал Великую Победу.