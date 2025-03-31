Татарстанские ветераны получат спецвыплаты к 80-летию Победы

Наиболее значительные выплаты в размере 80 тысяч рублей предназначены для непосредственных участников боевых действий, инвалидов войны, вдов погибших, а также для тех, кто пережил ужасы нацистских концлагерей в несовершеннолетнем возрасте. Отдельной строкой выделены защитники легендарных городов-героев — Ленинграда, Сталинграда и Севастополя. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма получат по 55 тысяч рублей.