Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстанские ветераны получат спецвыплаты к 80-летию Победы

В преддверии знаменательной даты Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан готовится осуществить особые выплаты ветеранам.

Источник: Аргументы и факты

В апреле вместе с регулярной пенсией герои Великой Отечественной войны получат дополнительные средства — от 10 до 80 тысяч рублей, в зависимости от статуса и заслуг.

Наиболее значительные выплаты в размере 80 тысяч рублей предназначены для непосредственных участников боевых действий, инвалидов войны, вдов погибших, а также для тех, кто пережил ужасы нацистских концлагерей в несовершеннолетнем возрасте. Отдельной строкой выделены защитники легендарных городов-героев — Ленинграда, Сталинграда и Севастополя. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма получат по 55 тысяч рублей.

«Все ветераны, независимо от места их нынешнего проживания, смогут получить эти средства без дополнительных обращений. Выплаты поступят автоматически вместе с апрельской пенсией», — подчеркнул управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

Эта инициатива стала еще одним свидетельством внимания государства к тем, кто ценой неимоверных усилий приближал Великую Победу.