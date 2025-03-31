В Пермском крае за пять лет обустроено 28 школьных автогородков

В Пермском крае за последние пять лет было создано 28 автогородков, а также оборудованы классы для изучения правил дорожного движения в 73 школах. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Местные власти выделят дополнительные средства на оснащение школ для обучения правилам ПДД и создание новых автогородков. Это решение было принято на заседании правительства Пермского края, которое провел губернатор Дмитрий Махонин.
Губернатор подчеркнул, что важнейшей задачей в обеспечении безопасности на дорогах является предотвращение ДТП с участием детей: «Множество детей ходят в школу без родителей, и важно, чтобы они знали правила дорожного движения и соблюдали их. Для этого мы покупаем специальное оборудование и создаем автогородки, где в игровой форме дети обучаются безопасному поведению на дорогах», — уточнил он.
Стоит отметить, что в этом году новые автогородки появятся в восьми учебных заведениях, а 23 школы получат необходимое оборудование за счет краевого бюджета.
Автогородки будут установлены в Перми, а также в Березовском, Гайнском, Кишертском, Нытвенском, Сивинском, Уинском и Юсьвинском районах. Классы для обучения ПДД откроются в школах Березников, Александровского, Березовского, Кишертского, Краснокамского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Осинского, Чусовского и Юсьвинского округов.
Кроме того, для борьбы с детским дорожно-транспортным травматизмом создаются специальные ресурсные центры. Их сотрудники проводят обучающие семинары и мероприятия по безопасности на дорогах в разных муниципалитетах. В этом году такие центры откроются в Чайковском и Пермском районе при поддержке краевых грантов.