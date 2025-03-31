В Пермском крае за пять лет обустроено 28 школьных автогородков

Губернатор подчеркнул, что важнейшей задачей в обеспечении безопасности на дорогах является предотвращение ДТП с участием детей: «Множество детей ходят в школу без родителей, и важно, чтобы они знали правила дорожного движения и соблюдали их. Для этого мы покупаем специальное оборудование и создаем автогородки, где в игровой форме дети обучаются безопасному поведению на дорогах», — уточнил он.