В Воронеже врачи спасли беременную с тяжелой патологией

Врачам удалось извлечь ребенка (мальчик, весом 2900 г и ростом 50 см оказался здоров), затем они выполнили метропластику — восстановление анатомической формы матки и иссечения рубца. Для минимизации кровопотери использовали компрессию с применением жгут-турникета, а также аппарат, позволяющий собирать кровь пациента, направляя ее обратно в кровоток.