В Воронеже врачи спасли беременную с тяжелой патологией

В Воронеже врачи помогли родить женщине с опасной патологией матки.
В перинатальный центр Воронежской облбольницы в начале марта поступила 29-летняя женщина на 38-й неделе беременности. У нее обнаружили врастание плаценты в рубец на матке. Рубец образовался от предыдущих родов — пациентка ранее перенесла три операции кесарева сечения. Специалисты приняли решение провести экстренные роды.
— Врастание плаценты опасно и для матери, и для ребенка. Патология несет риск возникновения кровотечения или даже разрыва матки, чаще всего подобные ситуации заканчиваются удалением органа, — рассказала заведующая гинекологическим отделением № 1 Марина Михайлова.
Врачам удалось извлечь ребенка (мальчик, весом 2900 г и ростом 50 см оказался здоров), затем они выполнили метропластику — восстановление анатомической формы матки и иссечения рубца. Для минимизации кровопотери использовали компрессию с применением жгут-турникета, а также аппарат, позволяющий собирать кровь пациента, направляя ее обратно в кровоток.
Сейчас мать с малышом чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.