Жители Светлого заступились за жаб, у которых начался брачный сезон

«Они только начали размножаться. Они приносят пользу для природы и самих СНТ-шников. Земляные жабы на огороде — это как кошка в доме с мышами. Одна польза! Они уничтожают всех вредителей на огороде, которые пожирают урожай: гусениц, многоножек, слизняков и улиток», — написали активисты.