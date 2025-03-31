Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Светлого заступились за жаб, у которых начался брачный сезон

В период размножения земноводные выходят на дорогу и попадают под колеса мотоциклов.

Источник: Комсомольская правда

Жители Светлого бьют тревогу — в районе дач товарищества Неплейкино, что в паре километров от города, гибнут жабы. Земноводные выходят на дорогу в надежде добраться до озера, где размножаются. Но на дороге многие гибнут под колесами автомобилей, квадроциклов и мотоциклов.

Об этом написали неравнодушные в сообществе «Светлый in site» в «ВКонтакте». Экоактивисты призывают быть внимательными и сократить движение по дороге, которую любезно обозначили на карте.

Трассу жабы переходят, в основном, по вечерам.

«Они только начали размножаться. Они приносят пользу для природы и самих СНТ-шников. Земляные жабы на огороде — это как кошка в доме с мышами. Одна польза! Они уничтожают всех вредителей на огороде, которые пожирают урожай: гусениц, многоножек, слизняков и улиток», — написали активисты.

Комментаторы разделились. Одни любителей животных поддержали, другие поспешили высмеять.