Жители Светлого заступились за жаб, у которых начался брачный сезон

Жители Светлого бьют тревогу — в районе дач товарищества Неплейкино, что в паре километров от города, гибнут жабы. Земноводные выходят на дорогу в надежде добраться до озера, где размножаются. Но на дороге многие гибнут под колесами автомобилей, квадроциклов и мотоциклов.
Об этом написали неравнодушные в сообществе «Светлый in site» в «ВКонтакте». Экоактивисты призывают быть внимательными и сократить движение по дороге, которую любезно обозначили на карте.
Трассу жабы переходят, в основном, по вечерам.
«Они только начали размножаться. Они приносят пользу для природы и самих СНТ-шников. Земляные жабы на огороде — это как кошка в доме с мышами. Одна польза! Они уничтожают всех вредителей на огороде, которые пожирают урожай: гусениц, многоножек, слизняков и улиток», — написали активисты.
Комментаторы разделились. Одни любителей животных поддержали, другие поспешили высмеять.