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Въезд в Самарканд закроют на три дня из-за саммита «Центральная Азия — ЕС»

АСТАНА, 31 мар — Sputnik. Из-за саммита «Центральная Азия — ЕС» въезд в Самарканд закроют на три дня — с 3 по 5 апреля.

Источник: Flickr

В пресс-службе регионального УВД сообщили, что в эти дни будет организован объезд через область для транспортных средств, следующих транзитом. Для удобства водителям предоставят специальные флаеры с QR-кодом, по которым можно будет определить маршруты объезда.

УВД также обратилось с просьбой к гражданам перенести ранее запланированные поездки в Самарканд на другое время.

Саммит состоится 3 и 4 апреля под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с участием лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении.

ЕС будет представлен председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.