Въезд в Самарканд закроют на три дня из-за саммита «Центральная Азия — ЕС»

В пресс-службе регионального УВД сообщили, что в эти дни будет организован объезд через область для транспортных средств, следующих транзитом. Для удобства водителям предоставят специальные флаеры с QR-кодом, по которым можно будет определить маршруты объезда.
УВД также обратилось с просьбой к гражданам перенести ранее запланированные поездки в Самарканд на другое время.
Саммит состоится 3 и 4 апреля под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с участием лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении.
ЕС будет представлен председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.