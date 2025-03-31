Нижегородская область запретила мигрантам работать в нескольких сферах

При этом полное ограничение на труд мигрантов не вводится. Иностранные граждане по-прежнему смогут работать в секторах с высокой потребностью в рабочей силе — таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей, а также обслуживание зданий и территорий. Изменения были согласованы с участниками трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, профильными министерствами, фондами и профсоюзами Нижегородской области.