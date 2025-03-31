Нижегородская область запретила мигрантам работать в нескольких сферах

Соответствующий указ подписал губернатор региона Глеб Никитин, сообщили в пресс-службе облправительства 31 марта.
Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть в апреле 2025 года.
Согласно указу, ограничения касаются 16 укрупнённых видов экономической деятельности, определённых Общероссийским классификатором (ОК 029−2014). В частности, иностранные работники не смогут быть заняты в сферах курьерской доставки, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других.
По данным за 2024 год, количество мигрантов, трудившихся по патентам в затронутых сферах, составляло менее 10% от общего числа выданных патентов в регионе. Работодателям даётся трёхмесячный переходный период с момента вступления указа в силу, чтобы скорректировать численность иностранных работников и адаптировать кадровую политику в соответствии с новыми требованиями.
При этом полное ограничение на труд мигрантов не вводится. Иностранные граждане по-прежнему смогут работать в секторах с высокой потребностью в рабочей силе — таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей, а также обслуживание зданий и территорий. Изменения были согласованы с участниками трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, профильными министерствами, фондами и профсоюзами Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что число выдворенных из Нижегородской области мигрантов увеличилось на 76%.