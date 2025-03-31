«Хонда» сбила 10-летнюю на пешеходном переходе в Новосибирске

ДТП случилось около 12 часов дня на улице Владимировской. 58-летняя водитель ехала на «Хонда Фит» со стороны Фабричной. Поворачивая направо в сторону улицы Дмитрия Шамшурина, женщина сбила ребенка, переходившего дорогу по «зебре», напротив дома № 2/1 на Владимировской. Пострадавшей оказалась 10-летняя девочка, пояснили в пресс-службе ГАИ.