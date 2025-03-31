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«Хонда» сбила 10-летнюю на пешеходном переходе в Новосибирске

ДТП произошло в Железнодорожном районе сегодня днем.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Водитель «Хонда» сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в понедельник, 31 марта, днем. Авария произошла в Железнодорожном районе Новосибирска, пострадавшую доставили в больницу, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ДТП случилось около 12 часов дня на улице Владимировской. 58-летняя водитель ехала на «Хонда Фит» со стороны Фабричной. Поворачивая направо в сторону улицы Дмитрия Шамшурина, женщина сбила ребенка, переходившего дорогу по «зебре», напротив дома № 2/1 на Владимировской. Пострадавшей оказалась 10-летняя девочка, пояснили в пресс-службе ГАИ.

Ребенка доставили в больницу для уточнения характера травм, добавили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что трое человек пострадали в ДТП в Первомайском районе Новосибирска.