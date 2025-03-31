В Иркутской области свыше 18 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю

В Иркутской области за последнюю неделю зафиксировали свыше 18 тысяч случаев заражения ОРВИ. Причем, среди обратившихся, большая часть дети — почти 11 тысяч человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.
— Зарегистрирован 31 случай COVID-19. С начала пандемии всего в Иркутской области подтверждено 405780 случаев, — поделились специалисты.
Лабораторные исследования подтвердили 484 случая гриппа. Врачи напоминают о важности профилактики: чаще мойте руки, избегайте контактов с больными, регулярно проветривайте помещения и одевайтесь по погоде. Особенно внимательными стоит быть к детям — они составляют большинство заболевших.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области подтвердили семь случаев заражения животных бактерией сальмонелла.