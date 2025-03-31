Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области свыше 18 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю

Большая часть заболевших — дети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за последнюю неделю зафиксировали свыше 18 тысяч случаев заражения ОРВИ. Причем, среди обратившихся, большая часть дети — почти 11 тысяч человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

— Зарегистрирован 31 случай COVID-19. С начала пандемии всего в Иркутской области подтверждено 405780 случаев, — поделились специалисты.

Лабораторные исследования подтвердили 484 случая гриппа. Врачи напоминают о важности профилактики: чаще мойте руки, избегайте контактов с больными, регулярно проветривайте помещения и одевайтесь по погоде. Особенно внимательными стоит быть к детям — они составляют большинство заболевших.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области подтвердили семь случаев заражения животных бактерией сальмонелла.