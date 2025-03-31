В Иркутской области свыше 18 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю

В Иркутской области за последнюю неделю зафиксировали свыше 18 тысяч случаев заражения ОРВИ. Причем, среди обратившихся, большая часть дети — почти 11 тысяч человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.