В Иркутской области выявили семь случаев сальмонеллеза за три месяца

За первые три месяца 2025 года в регионе проведено 221 лабораторное исследование на опасные заболевания животных. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области, специалисты проверяли пробы на африканскую чуму свиней, птичий грипп и другие инфекции.
— Проведено 221 исследование, из них 33 на африканскую чуму свиней, 72 на болезнь Ньюкасла, 84 на высокопатогенный грипп птиц, 2 на гельминтозы рыб, 30 на сальмонеллез, — поделились специалисты.
Хорошая новость — особо опасных заболеваний не обнаружено. Однако подтвердилось семь случаев сальмонеллеза. Эта информация уже направлена в хозяйства для принятия срочных мер.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за неделю почти 11 тысяч детей слегли с симптомами ОРВИ.