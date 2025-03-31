В Иркутской области выявили семь случаев сальмонеллеза за три месяца

За первые три месяца 2025 года в регионе проведено 221 лабораторное исследование на опасные заболевания животных. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области, специалисты проверяли пробы на африканскую чуму свиней, птичий грипп и другие инфекции.