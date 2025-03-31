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На достройку станции метро «Спортивная» в Новосибирске объявят тендер

В настоящее время идёт установка инженерных систем, освещения, сигнализации, платформенных дверей.

Источник: Сиб.фм

В начале апреля 2025 года власти Новосибирска планируют объявить тендер на достройку станции метро «Спортивная». Об этом пишет «infopro54» со ссылкой на выступление Максима Кудрявцева на оперативном совещании у губернатора.

Отмечается, что в настоящее время на объекте работает ООО «Акви Технолоджи». Специалисты устанавливают инженерные системы, освещение, сигнализацию, платформенные двери. С компанией подписали договор после того, как Главгосэкспертиза дала положительное заключение.

Однако на оставшиеся объёмы работы планируется новая закупка, сообщает портал.

В конце декабря 2024 года на год было продлено разрешение на строительство «Спортивной». Начиная с 28 января 2025-го работы идут в режиме повышенной готовности. Саму станцию строят с 2019.