На достройку станции метро «Спортивная» в Новосибирске объявят тендер

В начале апреля 2025 года власти Новосибирска планируют объявить тендер на достройку станции метро «Спортивная». Об этом пишет «infopro54» со ссылкой на выступление Максима Кудрявцева на оперативном совещании у губернатора.
Отмечается, что в настоящее время на объекте работает ООО «Акви Технолоджи». Специалисты устанавливают инженерные системы, освещение, сигнализацию, платформенные двери. С компанией подписали договор после того, как Главгосэкспертиза дала положительное заключение.
Однако на оставшиеся объёмы работы планируется новая закупка, сообщает портал.
В конце декабря 2024 года на год было продлено разрешение на строительство «Спортивной». Начиная с 28 января 2025-го работы идут в режиме повышенной готовности. Саму станцию строят с 2019.