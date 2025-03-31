Навигация для маломерных судов в Приморье открывается с 1 апреля

Отметим, что с 1 мая во Владивостоке вводятся строгие ограничения для маломерных судов в бухте Улисс. В связи с активным использованием акватории Тихоокеанским флотом и необходимостью обеспечения безопасности военных кораблей, администрация города призывает владельцев маломерных судов самостоятельно организовать их вывоз с побережья.