Навигация для маломерных судов в Приморье открывается с 1 апреля

В Приморье с 1 апреля официально откроется навигационный период для маломерных судов. Постановлением губернатора региона навигация маломерного флота начинается на всей территории региона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Напомним, в 2024 году навигация для маломерных судов стартовала лишь 6 апреля.
Отметим, что с 1 мая во Владивостоке вводятся строгие ограничения для маломерных судов в бухте Улисс. В связи с активным использованием акватории Тихоокеанским флотом и необходимостью обеспечения безопасности военных кораблей, администрация города призывает владельцев маломерных судов самостоятельно организовать их вывоз с побережья.