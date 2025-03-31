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Навигация для маломерных судов в Приморье открывается с 1 апреля

В прошлом году навигация стартовала на неделю позже.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье с 1 апреля официально откроется навигационный период для маломерных судов. Постановлением губернатора региона навигация маломерного флота начинается на всей территории региона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Напомним, в 2024 году навигация для маломерных судов стартовала лишь 6 апреля.

Отметим, что с 1 мая во Владивостоке вводятся строгие ограничения для маломерных судов в бухте Улисс. В связи с активным использованием акватории Тихоокеанским флотом и необходимостью обеспечения безопасности военных кораблей, администрация города призывает владельцев маломерных судов самостоятельно организовать их вывоз с побережья.