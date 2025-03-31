Для волгоградских дачников пустят электрички

Со станции Тракторная-Пассажирская электропоезд № 6201 будет отходить в 6.28 — на конечную пассажиры прибудут в 8.12. Обратно уже за номером 6204 состав отправится в 18.24 и прибудет на станцию Волгоград-1 в 19.46.