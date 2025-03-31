В Волгограде запись в 1 класс стартует 1 апреля

Приемная кампания пройдет в два этапа — с 1 апреля по 30 июня будут принимать заявления от детей, проживающих на закрепленной территории и имеющих льготы, а с 6 июля до 5 сентября — от всех остальных. Для подачи заявления потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий проживание на закрепленной территории.