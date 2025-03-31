В Волгограде запись в 1 класс стартует 1 апреля

В Волгограде с 1 апреля 2025 года начинается прием заявлений в первые классы. Как сообщают в администрации города, родители могут подать документы несколькими способами: через портал Госуслуг, лично в школе, через региональные информационные системы или по почте заказным письмом с уведомлением.
Приемная кампания пройдет в два этапа — с 1 апреля по 30 июня будут принимать заявления от детей, проживающих на закрепленной территории и имеющих льготы, а с 6 июля до 5 сентября — от всех остальных. Для подачи заявления потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий проживание на закрепленной территории.
В мэрии рекомендуют заранее уточнить, к какой школе относится ваш адрес, эту информацию можно найти на официальном сайте городской администрации. В школах будут работать консультационные пункты, где помогут с оформлением документов. Особое внимание уделяется детям с особыми образовательными потребностями — для них созданы дополнительные условия приема.
В прошлом году в волгоградские школы поступило более 14 тысяч первоклассников, в этом году ожидается аналогичное количество заявлений.