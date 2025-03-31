Пенсии, школа и штрафы: что изменится в Новосибирске с 1 апреля 2025

С началом апреля 2025 года жителей Новосибирска ждёт целый ряд законодательных изменений. Некоторые из них коснутся миллионов россиян, другие затронут конкретные категории граждан. В этом материале собраны самые значимые нововведения, которые вступят в силу с 1 апреля и повлияют на повседневную жизнь горожан.
Социальные пенсии вырастут на 14,75%.
Повышение коснётся инвалидов, граждан, потерявших кормильца, а также пожилых людей, не заработавших достаточного стажа для получения страховой пенсии. Дополнительные надбавки предусмотрены для ветеранов, «чернобыльцев» и людей старше 80 лет. Например, надбавка в составе соцпенсий составит 1 200 рублей, а в составе страховых — 1 314 рублей.
Запись в первый класс: приоритет и экзамен для мигрантов.
С 1 апреля стартует первая волна приёма заявлений в первые классы. В приоритетном порядке будут зачисляться дети военнослужащих, сотрудников ОВД, Росгвардии, судебных и прокурорских органов, а также дети, чьи братья и сёстры уже учатся в этой школе.
Нововведение касается детей из семей мигрантов. Теперь перед поступлением в российские школы они обязаны пройти бесплатное тестирование на знание русского языка. Для первоклассников хватит базовых навыков: понимать речь, говорить, отвечать. Со второго класса потребуется умение читать и писать. Также обязательной станет проверка законности пребывания семьи на территории РФ.
Телефонные сим-карты — теперь по лимиту.
С 1 апреля на одного гражданина России можно будет оформить не более 20 сим-карт. Проверка достоверности сведений об абоненте перед выдачей номера станет обязательной. Узнать, сколько сим-карт оформлено на себя, можно будет через портал Госуслуг. Иностранцам разрешат владеть не более чем 10 сим-картами — при этом операторы обязаны будут идентифицировать их с помощью паспорта или биометрии.
Штрафы для водителей вырастут.
Сразу несколько статей КоАП обновлены: Превышение скорости свыше 80 км/ч — теперь 7 500 ₽ (было 5 000 ₽); Пьяное вождение — 45 000 ₽ (было 30 000 ₽); Выезд на встречку — 7 500 ₽; Повторное отсутствие ОСАГО — от 3 000 до 5 000 ₽ (было 800 ₽); Скидка на оплату штрафа теперь 25% вместо прежних 50%.
Также вводится запрет на использование иностранных водительских прав для россиян и мигрантов с гражданством РФ. Придётся сдавать экзамен, кроме граждан Беларуси.
Весенний призыв — по графику, но с нюансами.
С 1 апреля начнётся весенний призыв в армию, который продлится до 15 июля. Призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет. В Новосибирской области уже создана призывная комиссия. Для жителей Крайнего Севера и педагогов сроки сдвинуты — они пойдут в армию с 1 мая. А вот тех, кто участвует в посевной кампании, весной призывать не будут.
Усиление воспитательной работы в лагерях.
Новая федеральная программа по воспитательной работе начнёт действовать в детских оздоровительных лагерях. Теперь учреждения обязаны проводить родительские дни, организовывать занятия по искусству, патриотическому воспитанию, прививать детям трудовые навыки и традиционные ценности. Это изменение направлено на усиление роли лагерей как не только рекреационных, но и образовательных учреждений.
Финансовые нововведения: налоги для блогеров и ограничения по кредитам.
С апреля начинают действовать новые правила для блогеров и рекламных агентств. С доходов от онлайн-рекламы нужно будет платить налог в размере 3%. Все рекламные кампании подлежат обязательной регистрации в государственном реестре. Это необходимо для контроля и прозрачности налогообложения.
Также ЦБ РФ вводит ограничения на долю необеспеченных кредитов в портфелях банков. Это должно снизить риски и ограничить выдачу чрезмерно рискованных займов.