Пенсии, школа и штрафы: что изменится в Новосибирске с 1 апреля 2025

С 1 апреля на одного гражданина России можно будет оформить не более 20 сим-карт. Проверка достоверности сведений об абоненте перед выдачей номера станет обязательной. Узнать, сколько сим-карт оформлено на себя, можно будет через портал Госуслуг. Иностранцам разрешат владеть не более чем 10 сим-картами — при этом операторы обязаны будут идентифицировать их с помощью паспорта или биометрии.