Школьник из Москвы выиграл на первенстве мира по шахматам

Школьник из Москвы одержал победу на первенстве мира по шахматам. Как передают «РИА Новости» со ссылкой на департамент образования и науки, в соревнованиях участвовали 462 юных шахматиста из 43 стран.
Турнир проходил с 19 по 28 марта в сербском городе Врнячка-Баня. Первое место в возрастной категории до 13 лет занял 12-летний москвич Матфей Юрасов. Он является неоднократным победителем и призером первенств России и Москвы по различным дисциплинам.
Известно, что российскую сборную на соревнованиях представляли 48 человек. Соревнования проводились в шести возрастных категориях: до семи, девяти, 11, 13, 15 и 17 лет. Участники играли девять турниров по швейцарской системе с классическим контролем времени: на партию отводилось 90 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.
Ранее российские школьники завоевали медали на международной олимпиаде по математике.