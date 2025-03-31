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Школьник из Москвы выиграл на первенстве мира по шахматам

Чемпионат проходил в Сербии.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Школьник из Москвы одержал победу на первенстве мира по шахматам. Как передают «РИА Новости» со ссылкой на департамент образования и науки, в соревнованиях участвовали 462 юных шахматиста из 43 стран.

Турнир проходил с 19 по 28 марта в сербском городе Врнячка-Баня. Первое место в возрастной категории до 13 лет занял 12-летний москвич Матфей Юрасов. Он является неоднократным победителем и призером первенств России и Москвы по различным дисциплинам.

Известно, что российскую сборную на соревнованиях представляли 48 человек. Соревнования проводились в шести возрастных категориях: до семи, девяти, 11, 13, 15 и 17 лет. Участники играли девять турниров по швейцарской системе с классическим контролем времени: на партию отводилось 90 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Ранее российские школьники завоевали медали на международной олимпиаде по математике.