Школьник из Москвы выиграл на первенстве мира по шахматам

Известно, что российскую сборную на соревнованиях представляли 48 человек. Соревнования проводились в шести возрастных категориях: до семи, девяти, 11, 13, 15 и 17 лет. Участники играли девять турниров по швейцарской системе с классическим контролем времени: на партию отводилось 90 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.