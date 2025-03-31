Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 4 млн жителей Кубани прошли медосмотры в 2024 году

В 2024 году профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенных групп населения прошли более 4 млн жителей Краснодарского края, включая взрослых и детей.

Источник: Коммерсантъ

Этот показатель на 600 тыс. превысил результаты предыдущего года, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения.

По данным медучреждений, у взрослого населения в структуре выявленных заболеваний лидируют патологии системы кровообращения, органов пищеварения и сахарный диабет. У несовершеннолетних жителей региона специалисты чаще всего диагностировали заболевания органов пищеварения, костно-мышечной системы, соединительной ткани, а также нервной системы.

Ранее "Ъ-Кубань сообщал, что с начала 2025 года репродуктивную диспансеризацию прошли 59 тыс. жителей Краснодарского края. Профилактический медосмотр прошли 33,6 тыс. женщин и 25,2 тыс. мужчин.