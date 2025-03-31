Более 4 млн жителей Кубани прошли медосмотры в 2024 году

По данным медучреждений, у взрослого населения в структуре выявленных заболеваний лидируют патологии системы кровообращения, органов пищеварения и сахарный диабет. У несовершеннолетних жителей региона специалисты чаще всего диагностировали заболевания органов пищеварения, костно-мышечной системы, соединительной ткани, а также нервной системы.