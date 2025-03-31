Древнее захоронение с гробами в виде лодок обнаружили под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области при прокладке водопровода из дельты Дона к ДНР обнаружили древние захоронения с деревянными гробовищами, выполненными в форме лодок. Предварительно, погребения относятся к первой половине I века нашей эры, сообщили в ГАУК РО «Донское наследие».
По словам экспертов, на месте захоронений нашли оружие и украшения, указывающие на высокий социальный статус захороненных.
Кроме этого, во время раскопок извлекли любопытные керамические изделия. Например, флакон-унгвентарий для хранения масел и благовоний, а также праздничные краснолаковые чаши. При этом на одной из чаш сохранилась процарапанная надпись, с помощью которой смогли предположить имя владельца — Друс.
Еще одним уникальным предметом оказался кувшин-лагинос, который мог быть престижным подарком и эталоном объема для дорогого вина.
Добавим, захоронения представляют собой сохранившийся участок некрополя городища Танаис, который считается объектом археологического наследия. Напомним, ранее в Ростове-на-Дону исследовали погребение эпохи Великого переселения народов.