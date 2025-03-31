Древнее захоронение с гробами в виде лодок обнаружили под Ростовом-на-Дону

Кроме этого, во время раскопок извлекли любопытные керамические изделия. Например, флакон-унгвентарий для хранения масел и благовоний, а также праздничные краснолаковые чаши. При этом на одной из чаш сохранилась процарапанная надпись, с помощью которой смогли предположить имя владельца — Друс.