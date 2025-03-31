Бастрыкин заинтересовался поселком в Башкирии, где полностью разрушена дорога

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует проверку по факту неудовлетворительного состояния транспортной инфраструктуры в башкирском городе Октябрьском. Поводом стали жалобы жителей микрорайона Радужный, где полностью разрушена единственная подъездная дорога.
Как сообщают местные СМИ, из-за этого жители оказались фактически отрезанными от города: у них нет возможности попасть в больницы, школы и другие социальные объекты. Кроме того, к микрорайону не могут подъехать машины скорой помощи и других экстренных служб. Многочисленные жалобы в городскую администрацию так и не привели к решению проблемы.
Региональное управление СК уже начало процессуальную проверку по данному факту. Бастрыкин взял расследование на особый контроль, поручив исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Республике Башкортостан Ильясу Масаллимову в кратчайшие сроки предоставить отчет о ходе проверки и принятых мерах.
Таким образом, ситуация в Октябрьском получила резонанс на федеральном уровне, что должно ускорить решение давней проблемы местных жителей.
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