Бастрыкин заинтересовался поселком в Башкирии, где полностью разрушена дорога

Как сообщают местные СМИ, из-за этого жители оказались фактически отрезанными от города: у них нет возможности попасть в больницы, школы и другие социальные объекты. Кроме того, к микрорайону не могут подъехать машины скорой помощи и других экстренных служб. Многочисленные жалобы в городскую администрацию так и не привели к решению проблемы.