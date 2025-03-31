Полосу КАД у Вантового моста перекрыли до 5 апреля

Одна полоса движения на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной будет перекрыта с 31 марта по 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
— Работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 51 по 56 километр, — уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Работы связаны с уборкой смета в разделительной полосе. В этот период четвертая полоса будет закрыта, а для движения по первой, второй и третьей полосам введены ограничения по скорости — до 50 км/ч.
Работы будут проходить круглосуточно, в две смены, и для безопасности водителей установят временные дорожные знаки и ограждения. Оперативная информация о перекрытии полосы будет отображаться на табло системы управления движением КАД.