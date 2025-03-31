Грицкевич: температурные качели и ночные морозы ― погодные сюрпризы апреля

В первые дни апреля в сравнении с мартом погода начнет меняться, температурный фон понизится, рассказала собеседница Sputnik.
К нам начнет поступать более прохладная воздушная масса… Но все равно это будет выше климатической нормы. Но в первую пятидневку апреля температура воздуха в ночные часы у нас будет положительных значений, а вот начиная с четверга, температурный фон ночью понизится от +3 до −4 градусов, при этом днем будут все те же 14 градусов. Но в дальнейшем без температурных качелей не обойдется, во второй пятидневке апреля нас ждут еще морозы ночные, день тоже будет достаточно прохладный, осадки тоже обязательно будут, без мокрого снега не обойдется.
Дачникам нужно быть внимательными, агрометеорологи говорят, что уже можно заканчивать обрезку деревьев, приступать к их обработке, отдельные почвы также уже прогрелись, можно высаживать культуры, которые не боятся морозов до −5 градусов (это редис, укроп, петрушка), но в целом стоит быть аккуратными, советует метеоролог.
Я знаю народную примету, что до Благовещения никто ничего не высаживает, то есть до 7 апреля, а дальше вроде как уже можно. Но опять же контрасты температуры у нас могут достигать значительной разницы ― от +8 на севере до +16 на юге страны, и северянам в плане дачных посадок приходится на порядок сложнее.
По предварительным прогнозам, вторая-третья декада апреля будут теплее первой, воздух будет прогреваться интенсивно, в целом апрель ожидается на 1−2 градуса выше климатической нормы, рассказала представитель Белгидромета.