Грицкевич: температурные качели и ночные морозы ― погодные сюрпризы апреля

К нам начнет поступать более прохладная воздушная масса… Но все равно это будет выше климатической нормы. Но в первую пятидневку апреля температура воздуха в ночные часы у нас будет положительных значений, а вот начиная с четверга, температурный фон ночью понизится от +3 до −4 градусов, при этом днем будут все те же 14 градусов. Но в дальнейшем без температурных качелей не обойдется, во второй пятидневке апреля нас ждут еще морозы ночные, день тоже будет достаточно прохладный, осадки тоже обязательно будут, без мокрого снега не обойдется.