В Калининграде пьяный болельщик едва не сорвал футбольный матч своим неадекватным поведением

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны правоохранительных органов, 45-летний мужчина продолжал нарушать общественный порядок: выражался нецензурной бранью и провоцировал окружающих на драку.
За свои противоправные действия нарушитель был задержан и доставлен в ОМВД России по Московскому району Калининграда. В отношении него составлены административные протоколы по статьям 20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Теперь дебоширу грозит одно из следующих наказаний: штраф до 4000 рублей, административный арест сроком до 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Материалы дела уже направлены на рассмотрение в суд.
Данный инцидент еще раз подчеркивает необходимость соблюдения правил поведения на спортивных мероприятиях и недопустимость употребления алкоголя болельщиками во время матчей.