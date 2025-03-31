Открыта ранее неизвестая вариация приповерхностной сверхпроводимости

Ученые совершили это открытие при изучении свойств пленок из диселенида ниобия, содержащих в себе от трех до 53 слоев атомов. Это вещество начинает проводить ток без потерь при температуре в 7,2 градуса Кельвина (минус 266 градусов Цельсия) и ниже, и оно давно привлекает внимание физиков тем, что его достаточно легко разделять на одноатомные слои, которые при этом значительно отличаются по своим свойствам от трехмерного NbSe2.