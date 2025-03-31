Лукашенко назначил экс-главу МВД Караева губернатором Гродненской области

При этом после окончания военного института Караев был назначен на должность командира милицейской бригады в Гомеле, замещал командира милицейского батальона в Бобруйске, затем стал командиром батальона в войсковой части № 3214. Участвовал в командировках на Кавказ: был в Ереване, Баку, Степанакерте, Нагорном Карабахе, Агдаме.