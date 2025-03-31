Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назначил экс-главу МВД Караева губернатором Гродненской области

Лукашенко назначил экс-главу МВД и помощника президента Караева главой Гродненской области.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Юрия Караева председателем Гродненского облисполкома, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, в начале марта экс-глава МВД и помощник президента Юрий Караев возглавил Гродненщину в качестве исполняющего обязанности губернатора.

А 31 марта Лукашенко назначил Караева главой Гродненского облисполкома.

Биография Юрия Караева.

Известно, что Юрий Караев родился 21 июня 1966-го во Владикавказе. В 1987-м им был окончен Саратовский военный институт внутренних войск МВД России. Позже, получая дополнительное образование, еще завершил полный курс обучения в Академии Генштаба имени Фрунзе.

При этом после окончания военного института Караев был назначен на должность командира милицейской бригады в Гомеле, замещал командира милицейского батальона в Бобруйске, затем стал командиром батальона в войсковой части № 3214. Участвовал в командировках на Кавказ: был в Ереване, Баку, Степанакерте, Нагорном Карабахе, Агдаме.

В Минске Юрий Караев командовал ОМОНом, а в октябре 2008-го стал командиром третьей отдельной Краснознаменной бригады спецназначения внутренних войск МВД Беларуси.

В 2009-м Караев стал замначальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск МВД, с 2012-го — замглавы МВД — командующим внутренними войсками.

В июне 2019-го президент Беларуси назначил Юрия Караева на должность министра внутренних дел республики.

В качестве помощника президента — инспектора по Гродненской области Юрий Караева стал трудится с октября 2020-го, покинув пост главы МВД. Тогда же ему было присвоено специальное звание генерал-лейтенанта милиции.

Напомним, Александр Лукашенко проводит кадровый день в понедельник 31 марта: «Формирование команды продолжается».

Еще глава Беларуси обратился к лидерам Катара, ОАЭ, Омана, Пакистана и Саудовской Аравии в Ураз-байрам.