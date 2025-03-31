Лукашенко назначил экс-главу МВД Караева губернатором Гродненской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Юрия Караева председателем Гродненского облисполкома, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, в начале марта экс-глава МВД и помощник президента Юрий Караев возглавил Гродненщину в качестве исполняющего обязанности губернатора.
А 31 марта Лукашенко назначил Караева главой Гродненского облисполкома.
Биография Юрия Караева.
Известно, что Юрий Караев родился 21 июня 1966-го во Владикавказе. В 1987-м им был окончен Саратовский военный институт внутренних войск МВД России. Позже, получая дополнительное образование, еще завершил полный курс обучения в Академии Генштаба имени Фрунзе.
При этом после окончания военного института Караев был назначен на должность командира милицейской бригады в Гомеле, замещал командира милицейского батальона в Бобруйске, затем стал командиром батальона в войсковой части № 3214. Участвовал в командировках на Кавказ: был в Ереване, Баку, Степанакерте, Нагорном Карабахе, Агдаме.
В Минске Юрий Караев командовал ОМОНом, а в октябре 2008-го стал командиром третьей отдельной Краснознаменной бригады спецназначения внутренних войск МВД Беларуси.
В 2009-м Караев стал замначальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск МВД, с 2012-го — замглавы МВД — командующим внутренними войсками.
В июне 2019-го президент Беларуси назначил Юрия Караева на должность министра внутренних дел республики.
В качестве помощника президента — инспектора по Гродненской области Юрий Караева стал трудится с октября 2020-го, покинув пост главы МВД. Тогда же ему было присвоено специальное звание генерал-лейтенанта милиции.
Напомним, Александр Лукашенко проводит кадровый день в понедельник 31 марта: «Формирование команды продолжается».
Еще глава Беларуси обратился к лидерам Катара, ОАЭ, Омана, Пакистана и Саудовской Аравии в Ураз-байрам.