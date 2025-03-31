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Быков* закрыл бизнес в России

Писатель-иноагент Дмитрий Быков закрыл бизнес в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Писатель-иноагент Дмитрий Быков закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур. Фокус», с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным сервиса, ИП Быкова было зарегистрировано в ноябре 2018 года с основным видом деятельности в области исполнительского искусства.

«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения — 29.03.2025», — говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе.

Быков был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.