Быков* закрыл бизнес в России

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Писатель-иноагент Дмитрий Быков закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур. Фокус», с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным сервиса, ИП Быкова было зарегистрировано в ноябре 2018 года с основным видом деятельности в области исполнительского искусства.
«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения — 29.03.2025», — говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе.
Быков был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.