Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов

Также Рособрнадзором были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. В восьми вузах выявлены нарушения в процедуре тестирования мигрантов на знание русского языка. Предостережения получили Московский центр качества образования, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Северо-Кавказский федеральный университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и ряд других высших учебных заведений.