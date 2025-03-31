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Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов

Рособрнадзор приостановил действие лицензий 2 вузов и объявил предостережения 12.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Рособрнадзор приостановил действие лицензий трех вузов, а также объявил предостережения 12 университетам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание русского языка, сообщили в ведомстве.

«Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов и объявил предостережения 12», — говорится в сообщении.

Уточняется, что свою работу приостановили Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики, Южный институт менеджмента, прекратил образовательную деятельность Новосибирский институт экономики, психологии и права.

Также Рособрнадзором были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. В восьми вузах выявлены нарушения в процедуре тестирования мигрантов на знание русского языка. Предостережения получили Московский центр качества образования, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Северо-Кавказский федеральный университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и ряд других высших учебных заведений.

«Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований», — заключили в Рособрнадзоре.