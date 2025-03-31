Дептранс сообщил о сбое в работе приложения «Метро Москвы»

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения «Метро Москвы» в связи с проведением технических работ, специалисты работают над их завершением, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«В работе личного кабинета приложения “Метро Москвы” могут наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Специалисты работают над их скорейшим завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать. При этом пополнить карту “Тройка” можно в кассах и терминалах на станциях метро», — говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно — оплатить проезд можно картой «Тройка», банковскими картами, билетами «Единый».