В администрации рассказали, сколько стоят путевки в детские лагеря в Калининградской области

Бронирование путевок в калининградские детские лагеря начнется 5 апреля в 10:00. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, будет работать специальный онлайн-сервис.
Летний отдых в этом году организуют в четыре смены по три недели каждая. Питание будет пятиразовое.
Лагеря и стоимость отдыха в них:
«Бригантина» (Круглово) — 39 795 ₽;
«Станция юных техников» (Ладушкин) — 41 055 ₽;
«Имени Терешковой» (Светлогорск) — 41 055 ₽;
«Юность» (Светлогорск, бывшие лагеря имени Гайдара, «Спортивный лагерь», «Огонек») — 46 095 ₽
Подробная информация здесь.