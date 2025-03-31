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В администрации рассказали, сколько стоят путевки в детские лагеря в Калининградской области

Бронирование стартует 5 апреля.

Бронирование путевок в калининградские детские лагеря начнется 5 апреля в 10:00. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, будет работать специальный онлайн-сервис.

Летний отдых в этом году организуют в четыре смены по три недели каждая. Питание будет пятиразовое.

Лагеря и стоимость отдыха в них:

«Бригантина» (Круглово) — 39 795 ₽;

«Станция юных техников» (Ладушкин) — 41 055 ₽;

«Имени Терешковой» (Светлогорск) — 41 055 ₽;

«Юность» (Светлогорск, бывшие лагеря имени Гайдара, «Спортивный лагерь», «Огонек») — 46 095 ₽

Подробная информация здесь.