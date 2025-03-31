Родители юных воронежцев попробовали сдать ЕГЭ по математике

Заместитель министра образования региона Юлия Шпыг подчеркнула значимость этой инициативы: «Воронежская область уже несколько лет активно участвует в данной акции, поскольку она способствует снижению уровня стресса среди выпускников и их семей, связанных с подготовкой к экзаменам, а также позволяет общественности ознакомиться с процессом проведения ЕГЭ. В этом году родители писали экзамен одновременно с учащимися, выбравшими досрочную сдачу математики».