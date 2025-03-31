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Родители юных воронежцев попробовали сдать ЕГЭ по математике

Более двух тысяч родителей воронежских учащихся, готовящихся к итоговым испытаниям, приняли участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике базового уровня.

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Акция федерального масштаба «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в этот раз охватила все пункты приема ЕГЭ в Воронежской области. Ранее такие мероприятия проводились только на части площадок.

Заместитель министра образования региона Юлия Шпыг подчеркнула значимость этой инициативы: «Воронежская область уже несколько лет активно участвует в данной акции, поскольку она способствует снижению уровня стресса среди выпускников и их семей, связанных с подготовкой к экзаменам, а также позволяет общественности ознакомиться с процессом проведения ЕГЭ. В этом году родители писали экзамен одновременно с учащимися, выбравшими досрочную сдачу математики».

Саму Юлию Шпыг можно было увидеть в числе участников акции на площадке МБОУ СОШ № 57, где также присутствовал детский омбудсмен Воронежской области Ангелина Севергина.

Стоит отметить, что начиная с текущего учебного года, детские правозащитники и их сотрудники включены в состав общественных наблюдателей на ЕГЭ.