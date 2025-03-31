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Не уехавшие в Китай дети вернулись в Хабаровский край

38 ребят в сопровождении взрослых прибыли на поезде в регион.

Источник: Комсомольская правда

Более 100 детей из регионов Дальнего Востока остались во Владивостоке после того, как туроператор сорвал запланированную поездку в Китай. Сейчас уполномоченные ведомства организуют их возвращение домой под надзором Дальневосточной транспортной прокуратуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Туроператор, ответственный за поездку, не выполнил свои обязательства, в результате чего дети из Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского и Хабаровского краев не смогли выехать за границу. Вместо запланированного путешествия им пришлось организованно возвращаться в свои города.

38 детей в сопровождении взрослых уже отправились из Хабаровска в поселок Чегдомын поездом, 13 несовершеннолетних благополучно вернулись в Сахалинскую область. Остальные группы также готовятся к отправке железнодорожным и авиатранспортом.

Дальневосточная транспортная прокуратура взяла на контроль процесс перевозки детей, чтобы обеспечить их безопасность и своевременное возвращение. Также ведомство проведет проверку действий туроператора для установления причин срыва поездки.