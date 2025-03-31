Не уехавшие в Китай дети вернулись в Хабаровский край

Туроператор, ответственный за поездку, не выполнил свои обязательства, в результате чего дети из Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского и Хабаровского краев не смогли выехать за границу. Вместо запланированного путешествия им пришлось организованно возвращаться в свои города.