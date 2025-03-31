Вместо Китая — музей и прогулки: как застрявшие в Приморье дети проводят будни

Экскурсию для детей, застрявших в Приморье из-за недобросовестного туроператора, провели в главном корпусе Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Ребятам предложили познакомиться с историей региона. Подробности о том, как проходит отдых юных туристов, корреспонденту ИА PrimaMedia рассказали вожатая и социальный педагог. Около 100 детей из разных уголков Дальнего Востока так и не смогли отправиться в Китай и остались в Приморье. Самому старшему — 19 лет, самому младшему — всего год, он приехал с мамой.