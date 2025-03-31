Вместо Китая — музей и прогулки: как застрявшие в Приморье дети проводят будни

Экскурсию для детей, застрявших в Приморье из-за недобросовестного туроператора, провели в главном корпусе Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Ребятам предложили познакомиться с историей региона. Подробности о том, как проходит отдых юных туристов, корреспонденту ИА PrimaMedia рассказали вожатая и социальный педагог. Около 100 детей из разных уголков Дальнего Востока так и не смогли отправиться в Китай и остались в Приморье. Самому старшему — 19 лет, самому младшему — всего год, он приехал с мамой.
После огласки инцидента в Сети ответственные ведомства быстро подключились к решению проблемы. Департамент туризма, министерства образования и культуры Приморского и Камчатского краев решили не оставлять детей без интересного досуга и устроили им внеплановый отдых в столице Приморья. Так, вместо Китая дети открыли для себя богатство местной культуры и архитектуры.
Социальный педагог средней школы № 27 Петропавловска-Камчатского Елена Пикторова, отправившаяся в тур вместе с сыном, рассказала о досуге детей. В воскресенье, 30 марта, местные педагоги и волонтёры организовали для детей пешие прогулки по городу. Ребята познакомились с историческими и культурными достопримечательностями Владивостока и посетили ключевые места города. Такие мероприятия стали важной частью адаптации детей и помогли им не только узнать больше о местной культуре, но и немного развеяться.
Часть застрявших в Приморье детей уже отправили домой. В понедельник, 31 марта, детей сводили в технологический детский парк «Кванториум». Затем для ребят была проведена экскурсия в Музее истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Во вторник, 1 апреля, ребята узнают, как работает телевизионная студия. Вожатая Анна Николаевна рассказала, что вечером дети играют в настольные игры, их водят по магазинам и устраивают пешие прогулки. Анна Николаевна приехала в Приморье из Забайкальского края, чтобы сопроводить детей в Китай, но оказалась в числе пострадавших от обмана туроператора.
Турфирма, испортившая отдых детям, попала в поле зрения прокуратуры Приморья. Школьников из разных регионов Дальнего Востока направят домой. Вожатые делают всё возможное для обеспечения безопасного и интересного времяпрепровождения детей. Первоочередной задачей является забота о детях. По словам вожатой, организаторы поездки выходили на связь, но их версии произошедшего различались. Разные версии, но суть одна — неприятный сюрприз для детей, родителей и сопровождающих.
Анна Николаевна рассказала, что ей должны были платить 8 тысяч рублей за каждый день работы с детьми. До 4 апреля она и другие сопровождающие несут ответственность за их безопасность. Социальный педагог подтвердила, что стоимость одного тура на ребёнка — 75 тысяч рублей. Если в группах почти 100 пострадавших, сумма, которую лишились граждане, очевидна.
Прокуратура установила, что индивидуальный предприниматель из Владивостока взяла на себя обязательства по организации досуга детей из разных регионов Дальнего Востока в течение весенних каникул, заключив с их законными представителями договоры на оказание услуг. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).