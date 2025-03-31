Банк России предупредил о мошеннической схеме со лжесотрудниками ЦБ

Мошенники утверждают, что для этого нужно задействовать свой российский банковский счет, на котором больше всего денег. Чтобы получить более подробные инструкции, человеку следует ответить на письмо или связаться с его отправителями через мессенджеры. В некоторых письмах прилагается фишинговая ссылка на сайт, где предлагается ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия счета, предупреждает Банк России.