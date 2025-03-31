В Нижегородской области ограничили работу мигрантов с патентами

«Согласно новому документу, в регионе вводятся ограничения на привлечение на основании патентов иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в отдельных сферах экономики… Иностранных граждан нельзя будет привлекать к работе в сфере курьерской доставки, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других», — говорится в сообщении.