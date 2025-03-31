В Нижегородской области ограничили работу мигрантов с патентами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар — РИА Новости. Ограничения на работу мигрантов с трудовыми патентами в сферах общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других вводятся в Нижегородской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Соответствующий указ подписан губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
«Согласно новому документу, в регионе вводятся ограничения на привлечение на основании патентов иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в отдельных сферах экономики… Иностранных граждан нельзя будет привлекать к работе в сфере курьерской доставки, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других», — говорится в сообщении.
Указ вступит в силу в течение 10 дней после опубликования. Отмечается, что указ принят «с целью повышения уровня занятости граждан, создания конкурентных условий на рынке труда, защиты прав граждан РФ и обеспечения социальной стабильности в регионе».
Подчеркивается, что за 2024 год общее число привлеченных и занятых на основании патентов мигрантов в числе сфер, где их труд будет ограничен, составило менее 10% от общего числа выданных патентов в регионе.
Работодателям предоставляется трехмесячный срок со дня вступления в силу указа, чтобы привести численность мигрантов в соответствие с новыми требованиями. Это позволит организациям адаптироваться к изменениям и пересмотреть свои кадровые стратегии.
«При этом указ не вводит полного запрета на работу мигрантов с трудовыми патентами. Иностранные граждане смогут продолжать работать в сферах с наибольшей текущей потребностью и кадровым дефицитом, таких как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей, а также обслуживание зданий и территорий», — отмечается в сообщении.