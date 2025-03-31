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В приложении «Метро Москвы» проводят технические работы

В связи с этим пользователи могут столкнуться с временными трудностями.

Источник: Михаил Солунин/ТАСС

Технические работы проводят в приложении «Метро Москвы», в связи с чем пользователи могут столкнуться с временными сбоями, заявили в пресс-службе столичного Дептранса.

Специалисты работают над их скорейшем завершением, добавили в ведомстве. Уточняется, что все билеты, которые были куплены ранее, продолжают действовать.

Пополнить карту «Тройка» можно в кассах и терминалах на станциях метро, напомнили в Дептрансе. При этом оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно. В ведомстве уточнили, что пассажиры могут оплатить проезд картой «Тройка», банковскими картами, билетами «Единый».

Ранее СМИ сообщали о зафиксированном сбое в работе приложения. Пользователи не могли пополнить «Тройку», также не загружалась карта города.