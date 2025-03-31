В приложении «Метро Москвы» проводят технические работы

Пополнить карту «Тройка» можно в кассах и терминалах на станциях метро, напомнили в Дептрансе. При этом оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно. В ведомстве уточнили, что пассажиры могут оплатить проезд картой «Тройка», банковскими картами, билетами «Единый».