В Ростовской области ускорился годовой рост цен на ювелирные изделия

В Ростовской области в феврале 2025 года ускорился годовой рост цен на ювелирные изделия. Об этом говорится в информации регионального отделения Банка России.
По мнению экспертов, ювелирные заводы, также как и другие производственные площадки, обновили цены из-за своих возросших затрат. В частности, на ситуацию напрямую повлияло повышение мировых цен на золото.
Параллельно аналитики ЦБ отметили замедление процесса снижения цен на моющие и чистящие средства. Причины — увеличение расходов на оплату труда рабочих, упаковку и доставку продукции.
В целом же годовой прирост цен на непродовольственные товары в Ростовской области в феврале этого года вырост до 5,60% после 5,46% месяцем ранее. Добавим, также ранее стало известно об изменении цен на куриные яйца.