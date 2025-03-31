Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ускорился годовой рост цен на ювелирные изделия

Ювелирные изделия подорожали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в феврале 2025 года ускорился годовой рост цен на ювелирные изделия. Об этом говорится в информации регионального отделения Банка России.

По мнению экспертов, ювелирные заводы, также как и другие производственные площадки, обновили цены из-за своих возросших затрат. В частности, на ситуацию напрямую повлияло повышение мировых цен на золото.

Параллельно аналитики ЦБ отметили замедление процесса снижения цен на моющие и чистящие средства. Причины — увеличение расходов на оплату труда рабочих, упаковку и доставку продукции.

В целом же годовой прирост цен на непродовольственные товары в Ростовской области в феврале этого года вырост до 5,60% после 5,46% месяцем ранее. Добавим, также ранее стало известно об изменении цен на куриные яйца.