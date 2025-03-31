Коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в апреле

«КБМ снижается, если не было страховых случаев, чем больше аварий — тем выше коэффициент КБМ. Перерасчёт всегда происходит раз в год 1 апреля в отношении автовладельцев, информация о которых есть в АИС страхования, вне зависимости от того, были ли заключены в предыдущем периоде договоры ОСАГО и их продолжительности (годовой или краткосрочный договор), и действует с 1 апреля одного года по 31 марта следующего года», — пояснил глава союза.