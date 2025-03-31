Почти тонну зараженных томатов уничтожат в Приморском крае

Россельхознадзор Приморского края не пустил в регион томаты из Китая. Общий вес партии — 880 килограммов. В помидорах нашли карантинное заболевание. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное надзорное ведомство.
Партию осмотрели на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный». Образцы передали в Дальневосточный филиал ФГБУ «ВНИИКР» для исследования.
Экспертиза показала, что в партии обнаружен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата.
Томаты к реализации не допустили. Продукцию уничтожат — так решил собственник.
Добавим, что это уже второй случай выявления вирусного заболевания в помидорах с начала 2025 года.