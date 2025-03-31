Иркутский театр кукол ждет капитальный ремонт

О предстоящем капитальном ремонте иркутского театра кукол «Аистенок» рассказали в министерстве культуры Приангарья. Финансирование на эти цели будет выделено в рамках нацпроекта «Семья» из федерального и областного бюджетов, общая сумма составит более 30 миллионов рублей.
— Текущий театральный сезон для «Аистёнка» — юбилейный: 8 января он отметил 90-летие. Благодаря нацпроекту «Семья» театр сможет обновить и улучшить своё здание, сделать его более уютным и красивым, — рассказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Планируется закрыть основную сцену для проведения ремонтных работ 19 мая — таким образом все успеют закончить до начала нового сезона. Оставшееся время, то есть до конца июня, творческий коллектив будет выступать на других площадках, отправится на гастроли.
В театре кукол обновят фасад, входы, появятся кованая ограда и архитектурная подсветка. Отремонтируют и внутренние помещения. Кроме того, ремонт пройдет и в актерском общежитии.