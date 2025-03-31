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В Ростовскую область завезли 1,3 тысячи тонн табака из Бразилии, Индии и Италии

Более 1,3 тысячи тонн импортного табака поставили в Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область с начала 2025 года завезли более 1,3 тысячи тонн импортного табачного сырья. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Товар из Бразилии, Индии, Республики Бангладеш, Италии и Малави хранился на складе в Батайске. Все партии поставили с автотранспортом, — уточнили в ведомстве.

Нарушений в области карантина растений не выявили, это подтвердили соответствующими актами. Табачное сырье уже выпущено в обращение. Ранее в Ростовскую область поставили 140 тонн орехов из Ирана.